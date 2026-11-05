Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı\'da okul güzergahında asfalt çalışması başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde okul güzergahında bulunan 2 caddede sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

İlçenin Ürümbey Mahallesi Ali Şen Caddesi ile Yeniköy Mahallesi Rahmi Hüsem Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranan parke taşları kaldırılarak yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Okul güzergahında gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin okullarına daha güvenli ve konforlu ulaşması, mahalle sakinlerinin ise ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Uzun yıllardır kullanılan ve yıpranması nedeniyle ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yolların yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.