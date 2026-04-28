Ordu\'nun kırsalında ulaşım konforu artıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak için beton yol çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ihtiyaç duyulan güzergahlarda beton yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler bu kapsamda Perşembe ilçesine bağlı Anaç Mahallesi Sakarat mevkiinde beton yol çalışmalarına başladı.

Soğukpınar-Şenyurt-Tepeköy grup yoluna da bağlantı sağlayan ve toplam 1,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütülen çalışmalarla bölge halkının uzun yıllardır yaşadığı ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Yol ayrıca Anaç Mahallesi ile birlikte Ortatepe, Tepeköy, İmeçli, Yarlı ve Kırlı mahallelerine de hizmet verecek.

Anaç Mahallesi Muhtarı Barış Akgündüz, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Uzun zamandır beklediğimiz hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır sorun yaşadığımız yolumuzda beton çalışması gerçekleştiriliyor. Birçok mahalleye hitap eden bu güzergah oldukça yoğun kullanılıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU