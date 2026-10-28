Orman Genel Müdürlüğü toplantısında 11 Kasım ağaçlandırma hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğü toplantısında 11 Kasım ağaçlandırma hazırlıkları ele alındı

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Orman Genel Müdürlüğü toplantısında 11 Kasım ağaçlandırma hazırlıkları ele alındı
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Orman Genel Müdürlüğü ekim toplantısı, Genel Müdür Bekir Karacabey başkanlığında video konferansla yapıldı. Toplantıda 2026 ormancılık faaliyetleri ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hazırlıkları ele alındı; Karacabey yıl sonu programlarının tamamlanması talimatını verdi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ekim ayı değerlendirme toplantısı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Sinop Orman Bölge Müdürlüğünü temsilen Bölge Müdür Yardımcıları Uğur Tamer Çelik ve Barış Tamer Kilis ile şube müdürleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılı boyunca yürütülen ormancılık faaliyetlerinin mevcut durumu, gerçekleştirilen çalışmalar ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ele alındı. Özellikle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin hazırlık süreci üzerinde durulurken, ağaçlandırma çalışmalarının planlanan program doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplantıda yaptığı değerlendirmelerde, 2026 yılı ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu kapsamlı şekilde ele aldı. Karacabey, yıl sonu programlarının aksatılmadan tamamlanması ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılacak çalışmaların eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimlere talimat verdi.

Toplantı, ormancılık faaliyetleri ve ağaçlandırma günü hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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