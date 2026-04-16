Osmangazi Belediyesi'nden kaçak yapılaşmaya geçit yok
16.04.2026 13:37  Güncelleme: 13:38
Osmangazi Belediyesi, ruhsatsız yapılarla mücadele etmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yiğitali Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ruhsata aykırı taş duvarlar tespit edilerek yıkım işlemi gerçekleştirildi. Belediye, kentte düzenli yapılaşmayı koruma amacıyla çalışmalarını güçlendiriyor.

Osmangazi Belediyesi, kentin estetik dokusunu muhafaza etmek ve düzenli bir yapılaşmayı temin etmek adına kaçak yapılara karşı yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde belirlenen ruhsatsız yapılar, belediye ekiplerinin özenli çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında Yiğitali Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde bulunan sit alanında ruhsata aykırı taş duvarların yapıldığı tespit edildi. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve kentte düzenli yapılaşmayı korumak için harekete geçen ekipler, yasal sürecin tamamlanmasının ardından gerekli güvenlik önlemleri alarak taş duvarların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışmalar, çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan koordineli bir şekilde sona erdi.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele ile sit alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürerek, kentin tarihi ve doğal değerlerini gelecek nesillere aktarma hedefinden taviz vermediğini bir kez daha sergiledi. - BURSA

Kaynak: İHA

