Osmangazi'de çöp ev sorununa anında müdahale - Son Dakika
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Osmangazi'de çöp ev sorununa anında müdahale

Osmangazi\'de çöp ev sorununa anında müdahale
10.06.2026 10:46  Güncelleme: 10:48
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Osmangazi Belediyesi, Tahtakale Mahallesi'nde bir evde biriken yaklaşık 20 ton çöpü temizleyerek kötü koku ve haşere sorununu giderdi. Mahalle sakinleri rahat nefes aldı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçerek tonlarca çöpün biriktiği evi temizledi. Yapılan çalışma sayesinde kötü koku ve çevre kirliliğinden şikayetçi olan mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde rutin temizlik hizmetlerine devam eden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirerek çevre ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzluklara müdahale ediyor.

Bu kapsamda, son olarak gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Ekipler, Tahtakale Mahallesi'nde uzun yıllardır temizlenmediği belirtilen bir çöp evde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kötü koku ve haşere oluşumu nedeniyle mahalle sakinlerinin rahatsızlık duyduğu evde yapılan incelemelerin ardından gerekli yasal süreç zabıta ekiplerince yürütülerek başlatıldı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Yapılan titiz çalışmayla çevre ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzluklar ortadan kaldırılırken, mahallede uzun süredir şikayet konusu olan kötü koku sorunu giderildi. Temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Osmangazi'de çöp ev sorununa anında müdahale - Son Dakika

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