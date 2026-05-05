Osmaniye\'de aspiratör borusuna giren 3 kırlangıç kurtarıldı

Osmaniye'de bir dairenin aspiratör havalandırma borusuna giren 3 kırlangıç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Osmaniye merkez Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden gelen kuş seslerini fark eden vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aspiratör havalandırma borusuna giren kırlangıçları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan 3 kırlangıcın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılan kırlangıçlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı. - OSMANİYE