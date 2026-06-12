Osmaniye'de Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Osmaniye'de Buğday Hasadı Başladı

Osmaniye\'de Buğday Hasadı Başladı
12.06.2026 11:12
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Osmaniye'de buğday hasadı başladı; yağışlar maliyetleri düşürse de dolu ve sel verimi olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de buğday hasadı başladı. Çiftçiler, bu yıl yağışların sulama maliyetlerini azaltmasına rağmen dolu, fırtına ve sel nedeniyle verimde düşüş yaşandığını belirtti.

Çukurova'nın bereketli topraklarında üreticiler biçerdöverlerle tarlalara girerken, Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalık köyünde bulunan buğday tarlalarında da hasat mesaisi başladı. Bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle sulama ihtiyacının azalması üreticilerin maliyetlerini düşürürken, sezonun son döneminde yaşanan dolu, fırtına ve sel olayları bazı ekili alanlarda zarara neden oldu. Çiftçiler, dekar başına ortalama 700 ila 800 kilogram arasında beklenen verimin, yaşanan dolu ve sel nedeniyle 500 ila 550 kilogram seviyelerine gerilediğini ifade etti.

Bu yıl yağışların sulama maliyetlerini düşürdüğünü ancak dolu ve fırtınanın verimi olumsuz etkilediğini söyleyen çiftçi İrfan Gedik, "Buğday hasadı bu sene başladı. Verimler, 15 gün önceki hibrit yağmurlardan dolayı, dolu ve fırtınanın etkisiyle dekarda bayağı bir verim kaybına uğradı. Çok kötü olmasa da beklentilerimizin altında. Normalde dekara 700-800 kilo bekliyorduk. Şu an 500-550 kilo civarında verim almaktayız. Mevsim normallerinin üzerinde yağış oldu. Hatta ürünlerimizi sulama ihtiyacı hissetmedik bile. O yönden artı oldu ama fırtına ve dolunun etkisiyle verim kaybı yaşadık ne yazık ki" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Osmaniye'de Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahperi Chaos Mahperi Chaos:
    verim yüzde elliye düştüyse bu durumda çiftçinin geliri yarı yarıya azalmış demektir kötü bir sene olmuş 0 0 Yanıtla
  • Serkan Kara Serkan Kara:
    bu dolu ve sel olayları neden oluyo böyle mevsim şartları mı değişti yoksa başka bi sebep var mı merak ettim çiftçiler gerçekten talihsiz 0 0 Yanıtla
  • Serkan İzmirli Serkan İzmirli:
    yağışlar iyiymiş maliyetleri düşürdüğü için ama dolu ve sel işi berbat etmiş galiba verimin yarısı gitti hani ne kadar iyileşir bilmiyom da üreticiler zor durumda kalmış anlıyorum 0 0 Yanıtla
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