Osmaniye\'de kaçak yolcu yılan, üçüncü araçta yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde zabıta ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu saman yüklü tırda fark edilen yılan, üç farklı aracı dolaştıktan sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan saman yüklü tırda bir yılan olduğu fark edildi. Tırdan çıkan yılan, bu kez zabıta aracının motor kısmına girerek gözden kayboldu. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen çıkarılamayan yılan nedeniyle araç belediye kademesine çekildi. Kademede yapılan çalışmalar sırasında motor kısmından çıkan yılan, yeniden kaçarak park halindeki vidanjörün tekerlek bölümüne girdi. Saman yüklü tır, zabıta aracı ve vidanjör olmak üzere üç farklı aracı gezen yılan, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak yakalandı.

Yaklaşık 3 saat süren ilginç kovalamaca, belediye personeline hareketli anlar yaşatırken, yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. - OSMANİYE