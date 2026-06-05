Osmaniye'de Çevre Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Osmaniye'de Çevre Haftası Etkinliği

Osmaniye\'de Çevre Haftası Etkinliği
05.06.2026 13:43  Güncelleme: 13:51
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Türkiye Çevre Haftası kapsamında Osmaniye Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Osmaniye Valiliği iş birliğinde Karaçay Saklı Şelalesi'nde çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlik düzenledi.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Osmaniye Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Osmaniye Valiliği iş birliğinde Karaçay Saklı Şelalesi'nde çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlik düzenledi.

"Dünya Bize Emanet" temasıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, doğa sevgisi, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturan çeşitli etkinliklere katıldı. Amanos Dağları'nın eşsiz doğası ve Karaçay'ın serin atmosferinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu, çevreye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu öğrencilerinin sergilediği kartal dansı gösterisi ise katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Öğrencilerin çevre hassasiyetini yansıtan şiirleri, ezgileri ve mesajları katılımcılardan büyük alkış alırken, doğanın korunmasının yalnızca bugünün değil yarının da sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Çevre Haftası nedeniyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, "Ecdadımız bu güzel cennet köşesini, bu coğrafyayı bize vatan yaptı. Bu vatanı bize tevarüs ettirdi. Biz de nesillerimize, evlatlarımıza ve evlatlarımızın çocuklarına bu vatanı, ecdadımızın bize bıraktığı şekilde bırakmakla mükellefiz.Allah yeryüzünü sadece insan için yaratmamıştır. Aynı zamanda kurduyla, kuşuyla, böceğiyle tüm canlılar için yaratmıştır. Burada sadece insanın değil, tüm canlıların da hakkı vardır. Bu doğrultuda lütfen çevremizi temiz tutalım. Çöpümüzü kesinlikle doğaya, tabiat alanlarına ya da sokaklarımıza atmayalım."diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Burası Osmaniye'mizin akciğeri gibi olan Karaçay Saklı Şelalesi. Çocukluğumuzda Osmaniye'de burada böyle bir şelale olduğunu belki yüz kişiden doksanımız bilmiyordu. Ancak doğayla dost bir anlayışla artık yeni turizm anlayışının gözde noktalarından biri haline geliyor. Kırsal alandaki bu tür yatırımlar ülkemizde ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor.Bizler de doğa dostu ve çevre dostu bir yaklaşımla, tek bir ağaca zarar vermeden ahşap üniteler ve çelik konstrüksiyonlarla bu saklı şelaleyi artık saklı olmaktan çıkardık. Bayram boyunca burayı on binlerce vatandaşımız ziyaret etti. Çalışmalarımız da devam ediyor.İnşallah tamamlandığında Osmaniye'miz, şehir merkezine sadece 15 kilometre mesafede bulunan böylesine güzel günübirlik tesislere de kavuşmuş olacak." dedi.

Etkinlikte, proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler projelerini tanıttı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyeleri verilirken, Belediye Başkanı İbrahim Çenet tarafından okul müdürlerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program, Misak-ı Milli Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sıfır atık ve çevre temalı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Osmaniye'de Çevre Haftası Etkinliği - Son Dakika

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