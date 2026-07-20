Palu'da Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı - Son Dakika
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Palu'da Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı

Palu\'da Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı
20.07.2026 17:46
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Elazığ'ın Palu ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibeyle tarım ekipmanları teslim edildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibeyle 40 adet çapa makinesi ve 1 adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülen Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi sürüyor. Proje çerçevesinde Palu ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibeli 40 adet çapa makinesi 1 adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Dağıtımın ardından açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, "İlçemizde üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje sayesinde modern tarım ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması ve tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Projenin, üreticilere sağladığı mekanizasyon desteğiyle Palu tarımının gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Palu'da Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Palu'da Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı - Son Dakika
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