Palu'da Doğal Ağaç Balı Bulundu
Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir ağaç kovuğunda kilolarca doğal bal bulundu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaç kovuğunun içerisinden kilolarca bal çıkartıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal ağaç balı dikkat çekti. Arazide dolaşırken yaşlı bir ağacın gövdesinde arı hareketliliğini fark eden Bayram Özdoğan, yaptığı incelemede ağacın kovuğunda arıların oluşturduğu bal bulunduğunu gördü. Dağlık alanda bulunan ağacın kovuğunda kilo kilo bal olduğu görülürken, çevresindeki yoğun arı hareketliliği de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Palu'da Doğal Ağaç Balı Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?