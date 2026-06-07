Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.
Palu ilçesine bağlı Gemtepe köyünde sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran yağmurla birlikte oluşan sel mezra yollarında su birikintilerine neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı tarım arazilerinin de sel sularından etkilendiği öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Palu'da Sel: Sağanak Yağış Tarım Arazilerini Etkiledi - Son Dakika
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