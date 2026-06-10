Başkan Taşkın, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Yeni Mahalle Tugay Caddesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

İlçenin altyapısını güçlendirmek ve gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Taşkın, yürütülen hizmetlerin Patnos'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Patnos Belediyesi ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığını belirten Taşkın, vatandaşlara daha modern, güvenli ve sorunsuz bir altyapı sunmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Başkan Taşkın, "Patnos'umuzun geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek için sahadayız. Ekiplerimiz, daha modern ve sorunsuz bir altyapı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Patnos Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki yaşam kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor. - AĞRI