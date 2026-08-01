Patnos’un güzelliğine gölge düşüren görüntüler

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Baraj Yolu'nda ortaya çıkan görüntüler, çevre duyarlılığı konusunda düşündürdü. Bölgede bulunan iki çöp konteynerinin boş olmasına rağmen bazı vatandaşların çöplerini konteynerlerin içine atmak yerine etrafına bırakması tepki çekti.

Patnos Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çöpler düzenli olarak toplanırken, konteynerlerin çevresine gelişigüzel bırakılan atıklar hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de ilçenin görüntüsünü olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın da yaptığı açıklamada, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Patnos için vatandaşların çevre konusunda daha hassas davranması gerektiğini ifade etmişti. Başkan Taşkın döneminde ilçe genelinde yaklaşık 40 bin fidan dikilirken, 15 farklı türde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilerek Patnos'un daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Buna rağmen son dönemde benzer çevre kirliliği görüntülerinin artması, kamuoyunda bu davranışların bilinçli şekilde yapıldığı yönünde değerlendirmelere neden oluyor. Belediyenin yol, altyapı, üstyapı, park ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde bu tür görüntüler, verilen emeğe gölge düşürüyor.