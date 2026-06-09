Pergasur Şelalesi Yaz Aylarının Gözdesi

Bingöl'ün doğal güzelliği Pergasur Şelalesi, havaların ısınmasıyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Bölgenin dikkat çeken doğal alanlarından Pergasur Şelalesi yaz mevsimiyle birlikte doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Etkileyici manzarasıyla da öne çıkan şelale, ziyaretçilerine eşsiz görüntüler sunuyor.

Dağcı Çağrı Bağbars ve profesyonel fotoğrafçı Serhat Bürke de bölgenin doğal güzelliklerini kayıt altına almak amacıyla Pergasur Şelalesi'ni ziyaret etti. Şelale çevresinde incelemelerde bulunan ekip, bölgenin doğal dokusunu ve manzarasını görüntüledi.

Doğanın yeşille buluştuğu noktalar arasında yer alan Pergasur Şelalesi, özellikle yaz aylarında doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve keşif rotaları arayanların uğrak noktaları arasında yer alıyor. - BİNGÖL