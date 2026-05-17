Porsuk Çayı'nda Şok Tıraş Manzarası

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nı kenarında tıraş olan vatandaşların görüntüsü 'pes' dedirtti.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı kenarına motosikleti ile gelen bir vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Porsuk Çayı kenarında 2 yaşlı şahıstan birinin diğerini tıraş ettiği anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı. Yapılan hareket sonrası çevrenin kirlediğini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR