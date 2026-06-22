Pozantı'da doğaya 300 kınalı keklik salındı - Son Dakika
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Pozantı'da doğaya 300 kınalı keklik salındı

Pozantı\'da doğaya 300 kınalı keklik salındı
22.06.2026 16:05  Güncelleme: 16:07
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Adana'nın Pozantı ilçesinde yaban hayatını güçlendirmek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Keklikler, zararlılarla biyolojik mücadeleye de katkı sağlayacak.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaban hayatının güçlendirilmesi ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla doğaya 300 kınalı keklik salındı.

Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Keklik Üretme İstasyonu'nda üretilen 300 kınalı keklik, Pozantı ilçesine bağlı Gökbez Mahallesi Harap mevkisindeki dağlık alana salındı.

Yaban hayatı popülasyonunun artırılması, doğal dengenin korunması ve kene ile süne gibi zararlılarla biyolojik mücadeleye destek olunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, keklikler ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen alanlara salındı.

Programa Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Sinan Gül, Pozantı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Metin Kaya, kurum müdürleri ve muhtarlar ile öğrenciler katıldı.

Program çercevesinde öğrencilere kekliklerin doğaya bırakılma amacı ve yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Pozantı'da doğaya 300 kınalı keklik salındı - Son Dakika

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