Pursaklar Belediyesi\'nden kurban kesim alanında vatandaşlara konforlu hizmet

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurban kesim alanında vatandaşların kurbanları kurallara uygun şekilde kesilirken, bekleme alanlarında çay ve çorba ikramı yapıldı.

Pursaklar Belediyesi'nin oluşturduğu kurban kesim alanına bayram sabahının erken saatlerinden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye ekipleri, vatandaşların işlemlerini rahat gerçekleştirebilmesi için organizasyonu kontrollü şekilde yürüttü. Bayramda şehir dışından gelen vatandaşlar, kesimlerin hijyen ve usullere uygun şekilde olduğunu gördüklerini dile getirerek, her sene kurban ibadetlerini burada gönül rahatlığıyla gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Belediyenin oluşturduğu modern kesim alanında kesim sırası bekleyen vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunmasıyla alanda sıcak bir bayram atmosferi oluştu. Vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ettiler. Mehmet Efe Canlı, bayramın manevi duygularını yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. - ANKARA