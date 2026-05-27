Pursaklar Belediyesi'nden kurban kesim alanında vatandaşlara konforlu hizmet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pursaklar Belediyesi'nden kurban kesim alanında vatandaşlara konforlu hizmet

Pursaklar Belediyesi\'nden kurban kesim alanında vatandaşlara konforlu hizmet
27.05.2026 14:27  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Pursaklar'da belediye tarafından oluşturulan kurban kesim alanında vatandaşlara hijyenik kesim hizmeti sunulurken, bekleme alanlarında çay ve çorba ikramı yapıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurban kesim alanında vatandaşların kurbanları kurallara uygun şekilde kesilirken, bekleme alanlarında çay ve çorba ikramı yapıldı.

Pursaklar Belediyesi'nin oluşturduğu kurban kesim alanına bayram sabahının erken saatlerinden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye ekipleri, vatandaşların işlemlerini rahat gerçekleştirebilmesi için organizasyonu kontrollü şekilde yürüttü. Bayramda şehir dışından gelen vatandaşlar, kesimlerin hijyen ve usullere uygun şekilde olduğunu gördüklerini dile getirerek, her sene kurban ibadetlerini burada gönül rahatlığıyla gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Belediyenin oluşturduğu modern kesim alanında kesim sırası bekleyen vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunmasıyla alanda sıcak bir bayram atmosferi oluştu. Vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ettiler. Mehmet Efe Canlı, bayramın manevi duygularını yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Pursaklar Belediyesi, Yerel Haberler, Pursaklar, 3. Sayfa, Kurban, Ankara, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Pursaklar Belediyesi'nden kurban kesim alanında vatandaşlara konforlu hizmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:51
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:19:27. #7.13#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi'nden kurban kesim alanında vatandaşlara konforlu hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.