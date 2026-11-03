Rize\'de kahverengi kokarcaya karşı 8 ilçede yürütülen mücadelede popülasyon azaldı

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, zararlının popülasyonunda geçmiş yıllara oranla düşüş kaydedildiği bildirildi.

Rize İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlak alanlara girmeye başlayan kahverengi kokarca zararlısına karşı mahalle ve köylerde saha ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

"Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde üreticilerin bilinçlendirilmesi ve doğru yöntemlerle ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 8 ekip ve 39 personelle 8 ilçede biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanırken, binlerce üreticiye de eğitim verildi.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlak alanlara girmeye başlayan Kahverengi Kokarca zararlısı ile kışlak mücadelesi kapsamında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından mahalle ve köylerde 'Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı' doğrultusunda mücadele ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmektedir. Eğitimlerde, üreticilerimizin Kahverengi Kokarca hakkında bilinçlendirilmesi ve doğru mücadele yöntemlerini öğrenerek ürün kayıplarının önlenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 8 ekip 39 personel ile 8 ilçede yürütülen mücadelede; son üç yılda biyolojik mücadele kapsamında 100.000 adet Samuray Arıcığı salımı yapılmış, biyoteknik mücadele kapsamında 4.000 adet funnel tuzak ve 7 bin adet feromon mücadelede kullanılmış olup, kimyasal mücadele kapsamında 20.800 adet sprey biyosidal ürün üreticilerimize teslim edilmiştir. Ayrıca 2025 ve 2026 yıllarında 4.160 üreticimize eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır. İlimizde geçmiş yıllara göre Kahverengi Kokarca zararlısının popülasyonunda azalış tespit edilmiş olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce söz konusu zararlının yayılımı takip edilmekte ve gereken tedbirler alınarak mücadele çalışmalarına özveriyle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.