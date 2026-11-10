Rize'de merkez ve 4 ilçede kapanan 13 köy yolunda 16 iş makinesi çalışıyor - Son Dakika
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Rize'de merkez ve 4 ilçede kapanan 13 köy yolunda 16 iş makinesi çalışıyor

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Rize\'de merkez ve 4 ilçede kapanan 13 köy yolunda 16 iş makinesi çalışıyor
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Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrası merkezde 1, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli ve İkizdere'de 3'er olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için 16 iş makinesi ve 37 personel aralıksız çalışıyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı olan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 3, Çayeli'nde 3 ve İkizdere'de 3 olmak üzere toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması amacıyla Rize İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen 16 iş makinesi ve 37 personel kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize'de merkez ve 4 ilçede kapanan 13 köy yolunda 16 iş makinesi çalışıyor - Son Dakika
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