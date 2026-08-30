Sakaltutan\'da Heyelan: Yol Yeniden Açıldı

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana gelen ve 4 otomobil ile 2 tırın çamur ve balçık yığınları arasında mahsur kalmasına neden olan heyelanın ardından yol, ekiplerin çalışması sonucu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından Sakaltutan Geçidi'nde yola heyelan geldi. Yolda seyir halinde bulunan 4 otomobil ve 2 tır balçık ve çamur yığınları arasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların güvenliğini sağlarken iş makineleriyle de yola akan çamur ve kaya kütlelerinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin aralıksız çalışması sonucu yol temizlenerek mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı.

Yol güvenliği kontrolleri ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erzincan-Sivas kara yolu, çift yönlü ve kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.