Sakarya\'da 1455 mezarlıkta bakım ve onarım çalışması sürdürülüyor

Sakarya'nın 16 ilçesinde yaklaşık 5 milyon metrekarelik alana yayılan 1.455 mezarlıkta bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar uzanan çalışma sahasında mezarlıkların fiziki yapısını ve çevre düzenini korumak amacıyla planlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ot biçme ve temizlik işlemlerinin yanı sıra ağaç bakımı, budama, risk oluşturan ağaçların kontrollü şekilde kaldırılması, yabani bitkilerle mücadele, hayrat çeşmelerinin bakımı ve çöken mezarların onarımı yapılıyor. Ekipler, 1.455 mezarlıkta ihtiyaç duyulan noktaları belirleyerek düzenleme ve onarım işlemlerine devam ediyor.