Büyükşehir, yol çizgilerini yenileyerek güvenli ulaşımı güçlendiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak için yol çizgi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 16 ilçenin tamamında yol çizgileri yenilenirken, yeni güzergahlarda da çizgi uygulamaları hayata geçiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şehir genelindeki ulaşım ağında trafik güvenliğini artıracak uygulamalar gerçekleştiriliyor. Termoplastik boya ve soğuk boya kullanılarak yapılan çizgi çalışmalarıyla sürücülerin yol görüşü güçlendirilirken, kavşaklar, yaya geçitleri, yol ayrımları ve kırsal grup yolları daha belirgin hale getiriliyor. Şehir genelinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler günlük ortalama 5 ton termoplastik boya kullanıyor. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan uygulamalar sayesinde yol çizgilerinin görünürlüğü artırılırken, sürüş güvenliğine de önemli katkı sunuluyor. Özellikle trafik yoğunluğunun oluşmaması ve çalışmaların daha verimli şekilde yürütülmesi gayesiyle ekipler sahaya günün ilk ışıklarıyla çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla vatandaşların günlük ulaşımı aksatılmıyor ve uygulamaların kısa sürede tamamlanması sağlanıyor. - SAKARYA