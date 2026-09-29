Sakarya Erenler'de sağanak nedeniyle yollar gölete döndü, sürücüler güçlük çekti - Son Dakika
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Sakarya Erenler'de sağanak nedeniyle yollar gölete döndü, sürücüler güçlük çekti

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Sakarya Erenler\'de sağanak nedeniyle yollar gölete döndü, sürücüler güçlük çekti
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde etkili olan sağanak, Yazılı Mahallesi'nde yolları gölete çevirdi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken araçlar yollarda kontrollü ilerledi. Kentte sıcaklık 18 derece ölçüldü, sağanak etkisini sürdürüyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde etkili olan sağanak Yazılı Mahallesi'nde cadde ve yolları göle çevirirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte gün boyunca etkisini sürdüren yağış, özellikle Yazılı Mahallesi'nde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı cadde ve sokaklar adeta gölete döndü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların suyla kaplanan yollardan kontrollü şekilde ilerlediği görüldü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Sakarya'da sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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