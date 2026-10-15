Sakarya Kaynarca\'da selde mahsur yaşlı çift kepçeyle kurtarıldı, 30 koyun nakledildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Evlerinde mahsur kalan yaşlı çift, kepçe yardımıyla kurtarılarak otele yerleştirildi. Selden etkilenme riski bulunan 30 koyun da kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Sel suları sebebiyle evlerinde mahsur kalan yaşlı çifte ulaşmak için ekipler çalışma başlattı. Yaşlı çift, kepçe yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana çıkarıldı ve ardından otele yerleştirildi. Bölgede selden etkilenme riski bulunan 30 koyun da ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak güvenli bir bölgeye nakledildi. Kent genelinde ekiplerin olumsuzluklara karşı çalışmaları sürüyor.