Salihli\'de Yangın Önleme Kararı

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla önemli bir karar aldı. Yapılan duyuruya göre, 01 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde anız ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklandı.

Alınan kararın özellikle ormanlık alanların çevresinde meydana gelebilecek yangın riskini en aza indirmeyi hedeflediği belirtildi. Bağ ve bahçe temizliği sırasında ortaya çıkan ot, dal ve benzeri bitki atıklarının yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Yetkililer, yasağa uymayan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı. Denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Salihli Kaymakamlığı, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için tüm vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle uymasını istedi. Yapılan açıklamada, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekildi. - MANİSA