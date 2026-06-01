Hatay\'da çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası belediye ekiplerinin dikkatiyle kurtuldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi personelince, Samandağ ilçesi sahilinde çuvala dolanan yeşil kaplumbağa kurtarıldıktan sonra denize bırakıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli, Samandağ ilçesi Çevlik ve Meydan sahillerinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, temizlik çalışmaları esnasında çuvala dolanan nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru yeşil deniz kaplumbağayı fark ettiler. Güçlükle hareket eden yeşil deniz kaplumbağayı belediye personeli boynuna dolanan çuvalı dikkatlice çıkarılarak kurtarıldı. Belediye personeli dikkatiyle kurtarılan yavru yeşil deniz kaplumbağayı, doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. - HATAY