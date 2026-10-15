Samsun, 17 ilçede sistem kurarak Türkiye'de Sıfır Atık Belgesi alan ilk il oldu - Son Dakika
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Samsun, 17 ilçede sistem kurarak Türkiye'de Sıfır Atık Belgesi alan ilk il oldu

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Samsun, 17 ilçede sistem kurarak Türkiye\'de Sıfır Atık Belgesi alan ilk il oldu
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Samsun, 17 ilçesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak Türkiye'de Sıfır Atık Belgesi alan ilk il oldu. 2026 yılı eylül ayı itibarıyla kentte 7 bin 540 ton atık toplanırken, projelere toplam 268 milyon TL şartlı nakdi destek sağlandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında 2026 yılı eylül ayı itibarıyla 7 bin 540 ton atık toplanırken, yürütülen çalışmalarla 97 bin 162 ağacın kesilmesi önlendi, 160 bin metreküp su ve 29 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı V./Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi yetkilileri katıldı. Toplantıda atık suyun yeniden kullanılması, kitap ve defter atıklarının yönetimi, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, bitkisel atık yağların kaynağında toplanması ve gıda israfının önlenerek atık gıdaların dönüştürülmesine yönelik projeler ele alındı.

İşletme sayısı 2 bin 338'e ulaştı

Toplantının ardından Vali Orhan Tavlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bahçesinde hizmete alınan Depozito İade Makinesi'ni inceledi.

Samsun'da 2 bin 338 kurum ve işletme Sıfır Atık Belgesi aldı. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Samsun'da yürütülen çalışmalarla Sıfır Atık Belgesi alan kurum, kuruluş ve işletme sayısı 2 bin 338'e ulaştı. Samsun, 17 ilçesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak Türkiye'de Sıfır Atık Belgesi alan ilk il oldu.

Kentte 10 ilçenin belediyeleri tarafından atık getirme merkezleri kuruldu. Atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla ilçelere 89 mobil atık getirme merkezi yerleştirildi. Ulusal Depozito Yönetim Sistemi kapsamında ise 34 noktada Depozito İade Makinesi kuruldu. Sistem aracılığıyla bugüne kadar 2 milyon 500 binin üzerinde içecek ambalajı ekonomiye kazandırıldı.

Sıfır atık projelerine 268 milyon TL destek

İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan 2025 yılı çevre temalı kararlar doğrultusunda hayata geçirilen 15 çevre projesinin uygulanmasına devam ediliyor. Sıfır Atık Projesi'nin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla yerel yönetimlere 2025 yılından bu yana Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 165 milyon TL, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından ise 103 milyon TL olmak üzere toplam 268 milyon TL şartlı nakdi destek sağlandı.

Samsun'da bugüne kadar 574 bin 842 kişiye Sıfır Atık eğitimi verildi.

Samsun'un sıfır atık hedefleri açıklandı

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla yürütülen COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında Samsun'da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı'nın Sonuç Konferansı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta Samsun'un çevresel dönüşüm yol haritası ve sıfır atık hedefleri ele alınırken, tematik masa raporları doğrultusunda hazırlanan Samsun Şehir Sıfır Atık Hedef Belgesi de açıklandı. Çalışmalarla gıda, su, enerji, sanayi, tüketim alışkanlıkları, kamusal alan yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında mevcut durumun değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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