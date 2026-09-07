Samsun Çarşamba'da kan bağışı kioskuna giren kedi görev başında görüldü - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da kan bağışı kioskuna giren kedi görev başında görüldü

Samsun Çarşamba\'da kan bağışı kioskuna giren kedi görev başında görüldü
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kioskuna giren siyah-beyaz bir kedi, bir süre oturarak görev başındaymış gibi görüntülendi. Bu sevimli görüntü, çevredekilerin dikkatini çekti ve kan bağışı noktasına renkli bir hava kattı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Abdullah Paşa Otoparkı içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kiosku, sevimli bir kedinin görüntüsüyle dikkat çekti.

Çarşamba'da vatandaşların kan bağışında bulunabilmesi amacıyla Abdullah Paşa Otoparkı içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi, bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi.

Kan bağışı için kullanılan kırmızı renkli kioskun içerisine giren siyah-beyaz bir kedi, burada bir süre oturarak adeta görev başındaymış gibi görüntülendi. Kioskun üzerindeki "Bağış Kiosku" yazısının hemen altında oturan kedi, ortaya renkli bir manzara çıkardı.

Çevrede bulunanların dikkatini çeken kedi, sakin tavırlarıyla bir süre kioskun içerisinde kaldı. Ortaya çıkan görüntü, hem tebessüm ettirdi hem de kan bağışı noktasına farklı bir hava kattı. Çarşamba'da vatandaşların kan bağışında bulunduğu noktada objektiflere yansıyan bu sevimli görüntü, ilçede günlük yaşamın küçük ama dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun Çarşamba'da kan bağışı kioskuna giren kedi görev başında görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Çarşamba'da kan bağışı kioskuna giren kedi görev başında görüldü - Son Dakika
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