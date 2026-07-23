Samsun’a bitki ambalaj atıkları için 105 yeni konteyner - Son Dakika
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Samsun’a bitki ambalaj atıkları için 105 yeni konteyner

Samsun’a bitki ambalaj atıkları için 105 yeni konteyner
23.07.2026 15:08  Güncelleme: 15:11
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Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının toplanması için 105 konteyner yerleştirdi.

Samsun'da 3 ilçeye Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi kapsamında ilk etapta toplam 105 konteyner yerleştirildi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, tarımsal verimliliğin artırılması, kalite ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanı sıra insan sağlığı, doğal denge, yer altı suları ve çevrenin korunması amacıyla ildeki bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının yönetimine yönelik Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi hayata geçirildi.

Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinin pilot bölge ilan edilmesiyle başlatılan projede, yoğun olarak bitki koruma ürünü kullanılan mahalleler belirlendi ve ürün ambalajlarının toplanacağı konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı. Proje kapsamında ilk etapta Bafra'ya 65, Alaçam'a 20 ve 19 Mayıs'a 20 olmak üzere toplam 105 konteyner belirlenen mahallelere konumlandırılmaya başlandı. Ambalaj atıkları, belirlenen aralıklarla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tehlikeli atık toplama aracıyla toplanarak imha edilecek.

Kaynak: İHA

19 Mayıs, Samsun, Sağlık, Alaçam, Bafra, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun’a bitki ambalaj atıkları için 105 yeni konteyner - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun’a bitki ambalaj atıkları için 105 yeni konteyner - Son Dakika
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