Samsun'dan 'Temiz Bir Çevre' mesajı - Son Dakika
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Samsun'dan 'Temiz Bir Çevre' mesajı

Samsun\'dan \'Temiz Bir Çevre\' mesajı
04.06.2026 15:52  Güncelleme: 15:56
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında sahillerde çöp toplama ve deniz dibi temizliği yaparak çevre bilincini artırmayı hedefledi. Etkinlikler, resim çalışması, konferans ve Takas Pazarı ile devam edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahillerde çöp toplama ve deniz dibi temizliği çalışmaları gerçekleştirerek çevre bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kent genelinde çeşitli programlarla sürüyor. 'Dünya Bize Emanet' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Atakum Körfez Sahili'nde düzenlenen çevre temalı resim çalışmasıyla başladı. Etkinlikte katılımcılar çevre duyarlılığını sanatla ifade etti.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Tekkeköy Costal Sahili'nde çöp toplama etkinliği, İlkadım sahilinde ise deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Gönüllüler, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı etkinliklerde kıyı şeridine bırakılan atıklar toplanarak çevre temizliğine katkı sağlandı.

Deniz dibi temizliği çalışmalarında ise Sahil Güvenlik ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri dalış yaparak denizdeki çeşitli atıkları su altından çıkardı. Gerçekleştirilen çalışmalarla çevre temizliğinin önemine dikkat çekilirken, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için farkındalık oluşturuldu.

Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde 'Dünya Bize Emanet' konulu konferans düzenlenecek. Programda çevre ve iklim değişikliği alanında uzman isimler tarafından sürdürülebilir yaşam, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında sunumlar yapılacak.

Hafta kapsamındaki etkinlikler, 6 Haziran Cumartesi günü Atakum'da düzenlenecek Takas Pazarı ve Çevre Şenliği ile sona erecek. Vatandaşların yoğun katılımının beklendiği organizasyonda geri dönüşüm, yeniden kullanım ve sıfır atık konularında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerle çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun'dan 'Temiz Bir Çevre' mesajı - Son Dakika

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