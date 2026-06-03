Samsun\'da çevre seferberliği: Sıfır atık ve 15 proje masada

"Daha temiz bir Samsun" hedefiyle yürütülen çevre projeleri ve sıfır atık uygulamaları, "5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" kapsamında yapılan değerlendirme toplantısında kapsamlı şekilde ele alındı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, çevre temalı farkındalık çalışmaları ve il genelinde sürdürülen projeler hakkında ilgili kurum temsilcilerini valilikte kabul etti. Toplantıda, Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde yürütülen etkinliklerin yanı sıra 2025 yılı İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalar masaya yatırıldı.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurumları, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıkların paydaş olduğu 15 çevre projesinin mevcut durumu ve hedefleri değerlendirildi. Projelerle birlikte kent genelinde çevresel farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de Sıfır Atık uygulamaları oldu. Türkiye Çevre Ajansı tarafından pilot il seçilen Samsun'da hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, ilk etapta 32 noktada hizmete giren Depozito İade Makineleri ile geri dönüşüm süreçlerine vatandaş katılımının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca akarsu ve deniz kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi, atık yağ ve elektronik atık yönetimi, çevresel gürültünün azaltılması, atıksuların yeniden kullanımı, gıda israfının önlenmesi ve hafriyat atıklarının geri kazanımı gibi çevre başlıklarında yürütülen projelerin de kurumlar arası koordinasyonla sürdüğü vurgulandı.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, Müdür Yardımcısı Metin Alkan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen katıldı. - SAMSUN