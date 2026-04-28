Samsun\'da çiftçilere sorgum sudan tohumu dağıtıldı

Samsun'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, hayvancılıkta maliyetleri düşürmesi amacıyla üreticilere sorgum sudan otu tohumu teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Samsun'un Terme ilçesinde üreticilere sorgum sudan otu tohumu teslim töreni düzenlendi. Programa, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katılım sağladı.

TAKE Projesi kapsamında Terme'de 2026 yılı için toplamda 4 bin 130 kilogram tohum teslimi yapılarak bin 375 dekar alanda ekim yapılacak. Projede yüzde 50 hibeyle 98 üretici faydalanacak. Samsun il genelinde 370 bin büyükbaş ve 264 bin 677 küçükbaş hayvan bulunurken, yıllık yaklaşık 645 bin dekar alanda yem bitkisi üretimi yapılıyor. 1.300 dekar alanda sorgum sudan otu melezi ekiminin gerçekleştirilmesiyle beraber projenin silajlık yem üretimini artırarak hayvancılıkta maliyeti düşürmesi hedefleniyor.

Daha düşük maliyet, daha yüksek verim hedefleniyor

Sorgum sudan otu melezinin yaygınlaştırılarak, hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yem açığının azaltılmasının yanı sıra maliyetlerin düşürülerek verimin artırılması hedeflendiğine dikkati çeken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilerimize tohumluk desteğimiz oluyor. Her sene farklı ürünlerde tohum desteği veriyoruz. Samsun ilimizde de bugüne kadar genelde soya yetiştiriciliği konusunda özellikle Terme'nin de içerisinde bulunduğu ilçelerimize destek verilmiştir. Üreticilerimiz genelde mısırdan silaj yapmayı tercih ediyor. Ancak mısır çok su tüketen bir ürün. Bakanlığımızda su tüketimini merkeze alan üretim planlamasını başlatmıştır. Suyu daha az kullanan sorgum sudan otu melezi de bu noktada bizim için çok önemli. Hayvancılık işletmelerinin en önemli maliyetlerinin başında yem maliyeti geliyor. Üreticilerimizin maliyetini düşürme anlamında onlara katkı sağlıyor" dedi.

Programda yapılan konuşmaların ardından üreticilere tohumları teslim edildi. - SAMSUN