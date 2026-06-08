Başkan Doğan: "İsmet İnönü Bulvarı'ndaki düzenleme ile trafik akışı iyileşecek, güvenlik artacak" - Son Dakika
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Başkan Doğan: "İsmet İnönü Bulvarı'ndaki düzenleme ile trafik akışı iyileşecek, güvenlik artacak"

Başkan Doğan: "İsmet İnönü Bulvarı\'ndaki düzenleme ile trafik akışı iyileşecek, güvenlik artacak"
08.06.2026 17:13  Güncelleme: 17:16
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı'nda trafik yoğunluğunu azaltmak için ilave şeritler, park cepleri ve bisiklet yolları içeren kapsamlı bir düzenleme başlattı. Proje tamamlandığında yol kapasitesinde yüzde 50 artış ve trafik güvenliğinde iyileşme hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İsmet İnönü Bulvarı'nda başlatılan kapsamlı düzenleme çalışmasıyla trafik akışının iyileşeceğini ve yol güvenliğinin artacağını belirterek, proje kapsamında ilave şeritler, park cepleri ve bisiklet yollarının hayata geçirileceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla İsmet İnönü Bulvarı'nda kapsamlı bir düzenleme çalışması başlattı. "Daha Hızlı Samsun" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 10 kilometrelik hat boyunca yol kapasitesini artıracak ve trafik akışını rahatlatacak uygulamalar gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde mevcut durumda iki şerit olarak hizmet veren bulvarın fiziki açıdan uygun kesimlerinde ilave şeritler oluşturulacak. Yol kenarlarında yapılacak park cepleri sayesinde araçların trafik şeritleri üzerinde park etmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, kavşaklarda bekleme sürelerini azaltmak amacıyla serbest U dönüşü düzenlemeleri de hayata geçirilecek.

Tamamlandığında yol kapasitesinde yaklaşık yüzde 50 artış sağlayacak proje ile kavşaklardaki bekleme sürelerinin azalması, trafik akışının hızlanması ve ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor. Çevre dostu ulaşım anlayışıyla hazırlanan projede bisiklet yollarına da yer verildi. Yeni bisiklet güzergahlarıyla alternatif ulaşım türlerinin teşvik edilmesi, çevre dostu ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılması ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yalnızca bugünün değil, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına da cevap verecek projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Şehrimizin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan İsmet İnönü Bulvarı'nda önemli bir çalışmanın startını verdik. İlave şeritler ve park cepleri oluşturuyor, serbest U dönüşü düzenlemeleri yapıyoruz. Bisiklet yolu da projenin en önemli detaylarından biri. Mevcut yolun kapasitesini önemli oranda artıracak çalışma ile trafik akışı iyileşecek, trafik güvenliği artacak. Ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Projemiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Doğan: 'İsmet İnönü Bulvarı'ndaki düzenleme ile trafik akışı iyileşecek, güvenlik artacak' - Son Dakika

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