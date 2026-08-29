Samsun\'da Sağanak Yağış Su Birikintilerine Neden Oldu

Samsun'da etkili olan sağanak yağış, il genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından beklenen sağanak, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Yağış, özellikle Çarşamba ilçesinde kuvvetli şekilde etkili oldu.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle ilçenin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde biriken sular, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Orta Karadeniz'de yüksek yağış miktarları

Meteoroloji verilerine göre Orta Karadeniz'de etkili olan yağışlarda son ölçümlerde en yüksek değerlerden bazıları Ordu ve Amasya'da kaydedildi. Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Ordu-Giresun Havalimanı'nda 95,0 kilogram/metrekare, Amasya'nın Taşova ilçesindeki Taşova/Boraboy Orman Sahası'nda ise 70,8 kilogram/metrekare yağış ölçüldü.