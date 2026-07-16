Atakum sahilinde işgal denetimi: Kumsaldaki masa, sandalye ve şezlonglar kaldırıldı - Son Dakika
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Atakum sahilinde işgal denetimi: Kumsaldaki masa, sandalye ve şezlonglar kaldırıldı

Atakum sahilinde işgal denetimi: Kumsaldaki masa, sandalye ve şezlonglar kaldırıldı
16.07.2026 13:45  Güncelleme: 13:48
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Samsun'un Atakum ve 19 Mayıs ilçelerinde sahil bandını işgal eden masa, sandalye ve şezlonglar belediye ekiplerince kaldırıldı. Encümen kararı doğrultusunda yapılan denetimlerde işgal malzemeleri müsadere edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ve 19 Mayıs ilçe sahil bandını işgal eden masa, sandalye ve şezlonglar ekiplerce kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Atakum ilçesi İncesu mevkisinde yoğunlaşan kumsal işgallerine yönelik uygulama yaptı. Denetime polis, çevik kuvvet, belediye personeli ve basın yayın ekipleri de destek verdi. Çalışmalarda işgale konu masa, sandalye ve şezlonglar kamyonlara yüklenerek muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sahil bandındaki işgallerin sonlandırılmasına yönelik encümen kararı 9 Temmuz 2026 tarihinde alındı. Karar, 13 Temmuz'da işletmelere tebliğ edilirken, tebligatı almayan işletmeler için aynı gün ve ertesi gün muhtarlık aracılığıyla bildirim yapıldı ve işletmelerin ön cephesine bilgilendirme notları asıldı.

Verilen sürenin 16 Temmuz'da dolmasına rağmen işgallerin devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine hazırlanan planlama kapsamında zabıta ekipleri, polis ve çevik kuvvet eşliğinde uygulama gerçekleştirildi. Kumsal alanları işgal ettiği belirlenen masa, sandalye ve şezlonglar belediye ekiplerince kaldırılarak müsadere edildi.

Yetkililer, sahillerin tüm vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, kamuya ait kumsal alanların işgal edilmesine izin verilmeyeceğini, benzer denetimlerin Atakum ve 19 Mayıs ilçeleri başta olmak üzere sahil şeridinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, 19 Mayıs, Atakum, Samsun, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Atakum sahilinde işgal denetimi: Kumsaldaki masa, sandalye ve şezlonglar kaldırıldı - Son Dakika

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