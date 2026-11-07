Samsun'da soğuk hava dalgası yüksek kesimleri etkiledi, Ladik Akdağ'a kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da soğuk hava dalgası yüksek kesimleri etkiledi, Ladik Akdağ'a kar yağdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da soğuk hava dalgası yüksek kesimleri etkiledi, Ladik Akdağ\'a kar yağdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da soğuk hava dalgası yüksek kesimleri etkiledi, Ladik Akdağ\'a kar yağdı
Haber Videosu

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesi sonucu bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde sıcaklıklar düştü. Ladik Akdağ'da başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kış mevsiminin habercisi olan kar yağışı, Akdağ'da güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA
Kayak MerkeziGüncelSamsunAkdağLadikYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti 3 kişinin durumu kritik 18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Osimhen’den haber var Galatasaray son durumunu açıkladı Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:24
Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için karşı karşıya
Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için karşı karşıya
16:12
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz’in son hali
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali
15:34
Süper Lig’de durdurulamayan düşüş Üst üste 8. yenilgi
Süper Lig'de durdurulamayan düşüş! Üst üste 8. yenilgi
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 16:49:20. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da soğuk hava dalgası yüksek kesimleri etkiledi, Ladik Akdağ'a kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android