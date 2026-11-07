Samsun\'da soğuk hava dalgası yüksek kesimleri etkiledi, Ladik Akdağ\'a kar yağdı

Samsun'da soğuk hava dalgası yüksek kesimleri etkiledi, Ladik Akdağ'a kar yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesi sonucu bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde sıcaklıklar düştü. Ladik Akdağ'da başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kış mevsiminin habercisi olan kar yağışı, Akdağ'da güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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