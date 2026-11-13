Samsun Salıpazarı\'nda heyelan sürüyor, evini boşaltan aile sayısı 15\'e ulaştı

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce başlayan toprak çökmeleri, mahalle sakinlerinin kabusu olmaya devam ediyor. İlk etapta 12 hanenin tahliye edildiği mahallede, son günlerde yaşanan yeni toprak hareketliliği nedeniyle 3 ev için daha tahliye kararı verildi. Böylece evlerini terk etmek zorunda kalan aile sayısı 15'e yükseldi. Evlerinden, arazilerinden ve geçim kaynaklarından olan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen sorun karşısında yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce başlayan zemin hareketliliği ve toprak çökmeleri, zamanla geniş bir alana yayıldı. İlk etapta 12 hanenin boşaltıldığı bölgede kaymaların devam etmesi üzerine geçtiğimiz günlerde 3 evin daha tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Toprak kaymaları yalnızca evleri kullanılamaz hale getirmekle kalmıyor, yüzlerce metrekarelik tarım arazisine de büyük zarar veriyor. Arazilerde derin yarıklar oluşurken çöken yollar nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

"Son yağışların ardından kaymalar yaşandı"

Son yaşanan toprak hareketliliğinin ardından evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlardan Yusuf Yavuz, "Yıllar önce yaptığımız evimize bugün afet nedeniyle giremiyoruz. Mağdur olan arkadaşlarımıza biz de eklendik. Son yağışların ardından mahallemizde hızlı bir şekilde kaymalar yaşandı. Kaymaların başlamasıyla can güvenliğimizi düşünerek evlerimizi boşalttık. Durumu bildirdik, yetkililer gelerek evimize tahliye kararı verdi. Elimizdeki büyükbaş hayvanlarımızı sattık ve kiraya çıktık. Burası afet bölgesi ilan edildi ama 3,5 yıldır diğer mahalle sakinlerimiz gibi biz de mağduruz" dedi.

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Şengül Yavuz, geçimlerini sağlamakta büyük güçlük çektiklerini belirterek, "Elimizde bir şeyimiz kalmadı. Büyükbaş hayvanlarımızı, her şeyimizi sattık. Kiraya geçtik. Kiramızı zor ödüyoruz. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy da mahallede yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, "Muslubey Mahallemizde büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Muhtar Kesimoğlu: "Çözüm bekliyoruz"

Muslubey Mahallesi Muhtarı Ahmet Kesimoğlu ise yaklaşık 3 yıl önce yaşanan toprak hareketliliği nedeniyle 12 hanenin boşaltıldığını hatırlatarak, son gelişmelerle birlikte mahallede endişenin yeniden arttığını söyledi. AFAD ekiplerinin geçtiğimiz günlerde bölgede inceleme yaptığını belirten Kesimoğlu, "Yaklaşık 3 yıl önce yine mahallemizde bu olayı yaşamıştık. O dönemde 12 hanemiz boşaltılmıştı. Bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde AFAD'dan yetkililer geldi, incelemeler yaptı ama henüz bir sonuç alamadık. Sadece 3 evimiz için daha tahliye kararı verildi. 3 yıl önce yaşanan olayla ilgili de herhangi bir girişimde bulunulmadı. Mahalle sakinlerimiz burada kalmak istiyor ancak herhangi bir çalışma yok. Mahalle muhtarı olmam nedeniyle vatandaşlar arayıp soruyor; 'ne oldu, ne olacak?' diye merak ediyorlar. Ama bir türlü çözüm bulunamadı. Buranın neden bu hale geldiğine dair herhangi bir açıklama da yapılmıyor. Burada insanlar kendi imkanlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Derme çatma kulübeler yaparak hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Mahalle kahvehanesinde kalıyor

Yaklaşık 100 yıldır Muslubey Mahallesi'nde yaşadığını belirten Erol Yavuz da evini terk etmek zorunda kaldığını ve gidecek yeri olmadığı için mahalle kahvehanesinde kaldığını söyledi. Yavuz, "Ben evimden çıktım. Gidebileceğim bir yer de yok. Mahalle kahvehanesinde kalıyorum. Yatağımı, dolabımı oraya koydum. Yapacak başka bir şeyim yok. Yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç ev için daha AFAD tarafından tahliye kararı verildiğini belirten mahalle sakinleri, yıllardır süren mağduriyetlerinin sona ermesini, geçici yardımların ötesinde güvenli barınma ve kalıcı bir çözüm için somut adımlar atılmasını istiyor.

"Can ve mal güvenliği açısından ciddi tehdit"

Bölgedeki tehlikenin boyutu, 11 Kasım tarihli zabıta mühürleme tutanağına da yansıdı. AFAD'ın jeolojik etüt raporu ve ilgili kurumların yazılarına dayandırılan tutanakta, son yağışlarla birlikte heyelan hareketliliğinin ilerleme kaydettiği ve can ve mal güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi. Riskli yapıların ikamet edilmemesi ve kullanılmaması amacıyla mühürlendiği ifade edilen tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 26.10.2026 tarih ve 1973395 sayılı yazısı, Salıpazarı Kaymakamlık makamının 09.11.2026 tarih ve E-12044206-952.99-8565 sayılı yazısı ve Samsun İl AFAD Müdürlüğünün 20.10.2026 tarihli jeolojik etüt raporu gereği, ilçemiz Muslubey Mahallesi'nde meydana gelen heyelan aktivitesinin son yağışlarla birlikte ilerleme kaydettiği, can ve mal güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu tespit edilmiş, bu sebeple hasar gören ve risk oluşturan konutlar ve yapılar tarafımızdan, ikamet edilmemesi ve kullanılmaması için, mühürleme işlemi yapılmıştır."