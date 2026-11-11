Şanlıurfa’da binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Şanlıurfa’da binlerce fidan toprakla buluştu

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Şanlıurfa’da binlerce fidan toprakla buluştu
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Şanlıurfa’da binlerce fidan toprakla buluştu
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle, Şanlıurfa’da binlerce fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle, Şanlıurfa'da binlerce fidan toprakla buluştu.

"Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla devam eden 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı orman parkında fidan dikim programı gerçekleştirildi. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikim törenine, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü İsmail Poyraz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

Binlerce fidanın toprakla buluşturulduğu törende konuşan Vali Hasan Şıldak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Vali Şıldak, "Ülkemizin tamamında 11 Kasım günü saat 11'de sembolik olarak herkesin fidanları toprakla buluşturduğu milli bir dava olarak yürütülen, ağaçlandırma yani yeşili koruma ve yeşil örtüyü arttırma günü olarak ilan edildi. Bugünde biz Büyükşehir Belediyemize ait olan bu orman alanında, kent ormanında, orman parkı da diyebiliriz. Yapacağımız etkinlikle ağacı sev, ağacı koru, ormana sahip çık, ülkemizin yeşil örtüsünü koru mesajını bütün vatandaşlarımıza vermiş oluyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ise "Bugün toprağa yeni fidanlar kazandırmak, şehrimizin yarınlarına nefes olmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemizin dört bir yanında aynı anda gerçekleştirilen ortak bir çevre bilincinin ve gelecek sorumluluğunun aslında bir ifadesidir. Bu yıl geleceğe nefes dünyaya barış mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikler ağacın ve ormanın yalnızca tabiatın yalnızca bir parçası olmadığını hayatın, bereketin ve huzurun da vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu bizlere hatırlatmaktadır" diye konuştu.

Fidan dikim programına katılan öğrenciler de kendilerine ait bir fidan diktikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, etkinlik nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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