Şanlıurfa\'nın Tarlaları Baharla Kırmızıya Büründü

Baharın gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'da tarlalar açan gelincik ve kandamlası çiçekleri nedeniyle kırmızıya boyandı.

Baharın habercisi olan gelincik ve kandamlası çiçekleri Şanlıurfa'nın Suruç ve Siverek ilçelerinde görsel bir şölen oluşturdu. Kırmızıya boyanan arazileri gören vatandaşlar, çiçeklerin arasında dolaşarak demet demet topladı. Bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Gelincik çiçeğinin bir çok faydasının olduğunu söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, "Gelincik çiçeğimizi tıpta özellikle uyku düzensizlikleri yaşayan vatandaşlar kullanıyor. Şerbetini yapıp çayı içildiğinde uyku düzensizliklerini gideriyor. Ayrıca boğaz iltihabını da iyileştiriyor. Biz bundan şerbet yapıyoruz, salatalarda kullanıp tüketiyoruz" dedi.

Yoldan geçenler durup çiçekleri topluyor

Araçla Bingöl'e giderken Siverek ilçesindeki bir tarlada kandamlası çiçeklerini gören Günay Kodaz, "Yoldan geçerken kıpkırmızı çiçekleri görünce durmak ve görmek istedim. İlkbahar çok güzel ve Siverek'in hemen yanında böyle bir manzaranın olması çok keyifli. Bence herkesin görmesi gereken bir güzellik. Ben de ilk defa kandamlası çiçeğini görüyorum. Gelincik ile karıştırarak durdum ama kan damlasıymış. Dikkat ederseniz yaprakları biraz daha koyu renkli ve daha parlak, daha canlı, daha da dayanıklı görünüyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA