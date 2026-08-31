Saray\'da Denize Giriş Yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişler 1 gün süreyle yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Saray ilçesi sınırları içerisinde 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları ve deniz kıyılarında dikkatli olmaları istendi.