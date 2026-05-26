Şarhöyük\'te Su Biriken Sokaklar Sorun Oluyor

Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesi'nde çukurlarla dolan ve yağmur sularıyla gölete dönen sokaklar, mahalle sakinleri ile sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nin sokaklarda ki yolların içler acısı durumu hem sürücüleri hem de yaya olarak ilerlemeye çalışan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Yağışların ardından içi çamurlu suyla dolan derin çukurlar, yollardan geçen araçlarda ciddi maddi hasarlara yol açıyor. Çukurlardan kaçmaya çalışan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililerden bir an önce onarılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR