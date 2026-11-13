Sarıkamış KYK Yurdu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidan dikti

Sarıkamış'ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir yaşam alanı bırakılması amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Sarıkamış KYK Yurdu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da katıldı. Etkinlikte fidanların dikimine eşlik eden Yıldırım, ağaçlandırma çalışmalarının çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"DAHA YEŞİL BİR SARIKAMIŞ İÇİN"

Öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yurt bahçesinin yeşillendirilmesi hedeflendi. Toprakla buluşturulan fidanların büyüyerek bölgeye doğal güzellik katması ve gelecek yıllarda öğrencilere daha yeşil bir yaşam alanı sunması amaçlanıyor. Etkinlik, fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.