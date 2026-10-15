Sarıyer Ayazağa\'da sağanak Kemerburgaz Caddesi\'ni göle çevirdi, İBB\'ye tepki geldi

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kemerburgaz Caddesi göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların kontak kapatarak yol kenarında bırakıldığı görüldü.

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi, etkili olan şiddetli sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerinde biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların sürücülerinin kontak kapatarak araçlarından uzaklaştığı görüldü. Göle dönen caddede çok sayıda park halindeki araç da kameralara yansıdı.

"İBB keşke kanalizasyonu temizleseydi"

Bölgede yaşanan mağduriyete dikkat çeken Mehmet Can Bayrak, "Kemerburgaz Caddesi'nden ilerleyemiyoruz, yollar kapalı. Birkaç vatandaşa yardımcı olduk. Yaşlı bir bayana yardımcı olduk. Bu yağmurun yağacağı belliydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi keşke kanalizasyonları temizleseydi. Temizleyin ki bu yağmur suları denize gitsin. Çoğu vatandaşımız mağdur olacak" dedi.