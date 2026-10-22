Şarköy\'de üniversite öğrencileri zeytin hasadı eğitiminde bilgiyi sahada uyguladı

Şarköy'de üniversite öğrencileri zeytin hasadı eğitiminde bilgiyi sahada uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Topluluğu iş birliğinde Şarköy'de uygulamalı zeytin hasadı eğitimi yapıldı. Belediyeye ait bahçede öğrenciler hasada katılarak teorik bilgilerini sahada uyguladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Topluluğu iş birliğinde Şarköy'de uygulamalı zeytin hasadı eğitimi gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesine ait zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, zeytin hasadına katılarak teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldu. Gençler, zeytin yetiştiriciliği ve hasat sürecini yerinde deneyimleyerek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, üniversite iş birlikleriyle gençlerin tarımsal üretime ilgisini artırmayı ve bilimsel bilginin sahaya aktarılmasını hedefliyor.
Kaynak: İHA
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