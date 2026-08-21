Başkan Bucak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile tramvay projesini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Bucak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile tramvay projesini değerlendirdi

Başkan Bucak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile tramvay projesini değerlendirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü. Dağkapı-Gazi Yaşargil EAH Tramvay Hattı'nın Bakanlıkça üstlenilmesi talebi iletildi; Bakan Uraloğlu teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Görüşmede Sur-Ergani bölgesel tren projesi de ele alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ederek tramvay hattı projesini görüştü.

Başkan Bucak, Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Erdal Balsak ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, yapımı planlanan Dağkapı - Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tramvay Hattının yapım ve araç tedarik süreçlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi talep edildi. Bakan Uraloğlu, tramvay hattının Bakanlıkça devralınmasının teknik olarak mümkün olduğunu belirterek sürecin ilgili kurumlarla koordineli biçimde yürütüleceğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Sur-Ergani hattı arasında planlanan bölgesel tren projesi de gündeme getirilerek, projenin hızlandırılması ve TCDD'nin takvime bağlanması talebi ile ilgili gerekli görüşmelerin yapılacağı iletildi.

Olumlu geçen görüşmeden dolayı Başkan Bucak, ilgi ve alakaları için Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Gazi Yaşargil, Politika, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Sur, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Bucak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile tramvay projesini değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Melisa Döngel Rize’de coştu Kuymak yerken bakın ne yaptı Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı
Ali Çamlı’dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Sidiki Cherif’in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ’’Ne alaka’’ diyor Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor
Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

15:15
Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı Livakovic para kazandırarak gidiyor
Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor
14:51
Galatasaray’da bir ayrılık daha Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
14:48
Türkiye’den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
14:13
Özgür Özel’den Öcalan’ın yolladığı ’özel selama’ yanıt
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
14:08
Bu sene kıyamet kopacak Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu bombası
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası
12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 15:23:42. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Bucak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile tramvay projesini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.