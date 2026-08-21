Başkan Bucak, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile tramvay projesini değerlendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ederek tramvay hattı projesini görüştü.

Başkan Bucak, Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Erdal Balsak ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, yapımı planlanan Dağkapı - Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tramvay Hattının yapım ve araç tedarik süreçlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi talep edildi. Bakan Uraloğlu, tramvay hattının Bakanlıkça devralınmasının teknik olarak mümkün olduğunu belirterek sürecin ilgili kurumlarla koordineli biçimde yürütüleceğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Sur-Ergani hattı arasında planlanan bölgesel tren projesi de gündeme getirilerek, projenin hızlandırılması ve TCDD'nin takvime bağlanması talebi ile ilgili gerekli görüşmelerin yapılacağı iletildi.

Olumlu geçen görüşmeden dolayı Başkan Bucak, ilgi ve alakaları için Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.