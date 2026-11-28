Adana'da baraj kapaklarının açılması sonucu Seyhan Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Nehirde kuş popülasyonunun artmasıyla ortaya güzel görüntüler çıkarken, çevredeki vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi ve fotoğraf çekti.

Baraj kapaklarının açılmasıyla Seyhan Nehri'nde ve kıyı kesimlerinde çok sayıda kuşun bir araya geldiği görüldü; oluşan manzara doğaseverlerin ve çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Kuşların nehir üzerindeki hareketleri güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

"Adana'da görmek istediğimiz manzaralar bunlar"

Manzarayı görüntüleyen vatandaşlardan Mustafa Ardıç, görüntünün çok güzel olduğunu belirterek, "Kapaklar açıldı, sular çok güzel. Çok güzel bir manzara var. Kuşlar uçuşuyor. Biz de motorlarımızı getirdik, videolar ve fotoğraflar çektik. Hava da güzel. Herkes gelsin görsün. Ayrı bir yer burası; çok değişik, çok güzel bir yer. Adana'da görmek istediğimiz manzaralar bunlar. Pek bilinmiyor ama Adana'nın böyle güzel yerleri var. Böyle güzel görüntüler, güzel manzaralarımız var" ifadelerini kullandı.

"Adana'mızın böyle güzellikleri de var"

Ramazan Aksoy da hoş manzaranın keyfini sürmek için geldiğini belirterek, "Burası boşken bile güzel ama açıkken barajlarımız çok daha güzel oluyor. Aileler gelip vakit geçiriyor. Adana'mızın merkezi tarafta gezilmesi gereken yerlerden birisi burası. Biz geçen sene de kız arkadaşımla beraber gelmiştik. O zaman su yoktu ama şimdi çok daha güzel olmuş. 'Keşke o zaman böyle olsaydı' diyor. Adana'mızın böyle güzellikleri de var. Keşke her zaman böyle güzel olsa ve biz de her zaman buraya gelip temiz hava alsak" ifadelerini kullandı.