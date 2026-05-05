Sıcaklıklar Düşüyor, Don Riski Artıyor
05.05.2026 23:06
Meteoroloji, Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve don riski uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgede 1 Mayıs Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilen açıklamada, yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek kesimlerde yerel zirai don riski bulunduğuna dikkat çekilerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tahmin ve erken uyarıların takip edilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıklarının ise Erzurum'da 1, Erzincan'da 6, Bayburt'ta 3 ve Ardahan'da 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

