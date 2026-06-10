Balıkesir, Sıfır Atık forumunda temsil edildi - Son Dakika
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Balıkesir, Sıfır Atık forumunda temsil edildi

Balıkesir, Sıfır Atık forumunda temsil edildi
10.06.2026 09:12  Güncelleme: 09:13
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İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na Balıkesir Üniversitesi katıldı. Forumda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı.

Sıfır Atık Forumu (Zero Waste Forum 2026), İstanbul'da gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesini temsilen foruma Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Uzuner katıldı.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen forum, "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, çevre ve sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen paydaşlarını bir araya getirdi.

183 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı forum, 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını ve 500'den fazla uluslararası paydaşı aynı platformda buluşturdu. Kamu kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; sıfır atık uygulamaları, döngüsel ekonomi, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve çevre dostu politikalar ele alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Balıkesir, Sıfır Atık forumunda temsil edildi - Son Dakika

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