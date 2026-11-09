Sıfır atık oyuncak sergisi Ankara'da açıldı, geliri korunma altındaki çocuklara gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sıfır atık oyuncak sergisi Ankara'da açıldı, geliri korunma altındaki çocuklara gidecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sıfır atık oyuncak sergisi Ankara\'da açıldı, geliri korunma altındaki çocuklara gidecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dalış eğitmeni Gaye Dülger'in 2 buçuk ve 5 buçuk yaşındaki kızlarının atık malzemelerden ürettiği oyuncaklar Ankara'da sergilendi. Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelir, devlet korumasındaki çocukların yaz tatili için bir derneğe bağışlanacak.

Dalış eğitmeni Gaye Dülger'in 2 buçuk ve 5 buçuk yaşındaki kızlarının atık malzemelerden ürettiği oyuncaklardan oluşan sergi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Küresel iklim krizinin ve plastik kirliliğinin doğayı tehdit ettiği günümüzde, sürdürülebilirlik bilinci artık yalnızca yetişkinlerin değil, en küçük bireylerin bile dünyayı dönüştürme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda dalış eğitmeni olan Gaye Dülger, iki kızının hayal gücüyle doğadaki atıkları yeniden hayata kazandırıyor. Sıfır atık felsefesini bir sosyal sorumluluk hareketine dönüştüren Dülger, atıklardan sanat eserleri ve oyun alanları oluşturuyor. Dülger'in kızlarıyla birlikte Bodrum'da başlattığı sıfır atık hareketi ise Ankara'da bir sergiye dönüştü. 2 buçuk ve 5 buçuk yaşındaki kızlarının atık malzemelerden ürettiği oyuncaklardan oluşan sergi, çocukların ekransız dünyasında üretkenliğin taze bir soluk olabileceğini de gözler önüne serdi.

Geri dönüşümün en küçük kahramanları

İki küçük kızının atık malzemelerden ürettiği oyuncakları sergiye taşıyan Gaye Dülger, "2 buçuk ve 5 buçuk yaşında kızlarım var. Yaz tatilinde bu çalışmaları yaptılar. Geçen sene biz birincisini düzenledik. Kitap okuyarak ve oyun oynayarak başladık. Öğle saati, hava çok sıcak ve çok güneşli olduğu için o saatlerde evde oluyorduk. Evde olduğumuzda kitap okurken, 1-2 kitabın sonunda birkaç tane basit kağıtlardan kesilerek yapılan şeyler gördük ve onları yapmaya başladık. Sonra başka bir kitap aldık. O kitabın içerisinde de atıklardan geri dönüşümle yeni oyuncaklar yapılabileceğini gördük. Oyuncakları oradan yaparken onlara hikayeler yazmaya başladık. Bu senede gerçekte olan hikayelerden seçtik. Çünkü kızların dikkati daha çok bu prenses hikayelerine ve küçük şirinlere gitti. Öyle olunca onlarla ilgili bir oyun alanı yapmak istediler. Oyun alanını yaparken bir yandan da oynamaya başladık" diye konuştu.

"Atıkları sanat eserine dönüştürdüler"

Evdeki atık malzemeleri yeniden değerlendiren ve çocuklarının hayal gücüyle atıkları eserlere çevirmesini sağladığını belirten Dülger, "Evimizde olan şeyleri biz ayrıştırıyoruz. İlk önce çöp demeden önce atıkları acaba yeniden kullanabilir miyiz diye bakıyoruz. Plastiği mümkün olduğunca kısıtlı tüketmeye gayret ediyoruz. Plastikleri de geri dönüştürmeye çalıştırıyoruz. Özellikle yumurta kolileri, ilaç kutuları ve diğer kutuların hepsini depoluyoruz. Bir şey yapmaya karar verdiğimizde onların içinden hangisi daha uygun olur diye seçerek yapıyoruz. Yazlık yerde olduğumuz için ağaç dallarından, yapraklardan ve çevredeki şeylerden de faydalandık. Birkaç kil çalışmamız oldu. Birkaç da yumurta kolisinden dönüştürdüğümüz seramikten çalışmalarımız oldu. Hem geri dönüşüm hem ileri dönüşüm yapmış olduk. Sıfır atığa oldukça katkımız olduğunu düşünüyorum. Atıkları sanat eserine dönüştürdüler. İlk sergimizi Bodrum'da açmıştık. Oradan çok güzel geri dönüşler aldığımız için çocuklar sergiyi Ankara'ya da taşıyalım dediler ve böylece buraya da getirdik" ifadelerine yer verdi.

Sergi geliri devlet korumasındaki çocukların tatili için kullanılacak

Dülger, serginin gelirini devlet korumasındaki çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla değerlendireceklerini ifade ederek, "Sergideki bütün eserleri satışa sunuyoruz. Çünkü bunların sadece geri dönüşüme katkısı değil. Aynı zamanda da devlet korumasında büyüyen çocukların sosyal hayatlarını geliştirmesi için çalışan bir derneğe biz katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün burada satışa açılmış olan ve bir hafta boyunca burada açıkta sergilenecek olan bütün eserler satılacak. ve geliri direkt derneğe bağış olarak gönderilecek. Dernekte elde ettiği bu geliri önümüzdeki yaz devlet korumasındaki çocukların tatil yapmaları için kullanacak" şeklinde konuştu.

"Bizim atık olarak gördüğümüz şeyleri onlar sanat olarak görüyor"

Doğanın dengesini bozan plastik atıkların çocuklarla olumlu bir yöne evrildiğini aktaran Dülger, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocukların bakış açısına, hayal etme gücüne çok büyük faydası olduğunu görüyorum. Geçen yılla bu yıl arasında çok fark görüyorum. Çocuklarım hiç ekran kullanmıyorlar, telefon kullanmıyorlar, bilgisayarda oyun oynamıyorlar. Bunun da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncağa ya da eşyaya bakış açıları çok farklı. Şimdi mesela bir oyun ya da bir oyuncak gördükleri zaman ya da bir bebek aldığımız zaman hadi bunun evini de alalım demiyorlar da hadi buna bir ev yapalım diyorlar. Birisi bir şey içtiği zaman o şişeyi alabilir miyiz biz bunu kullanacağız diyorlar. Bunlar benim için çok büyük bir kazanım. Özellikle günümüzde küresel ısınmanın etkisi ve çevresel plastik etkisiyle doğada oluşan bozulmaya çocukların pozitif bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bizim atık olarak gördüğümüz şeyleri onlar sanat olarak görüyor. Bu benim çocuklarıma özel bir durum değil. Herkesin çocukları böyle bir şey yapabilir. Şu anda 80'nin üzerinde eserimiz var. Birazcık onlarla vakit geçirerek, emek vererek başlayınca devamında çocuk kendi kendine yapmaya başlıyor. Ama ilk başta biraz sabır gerekiyor."

Kaynak: İHA
Kültür SanatAnkaraYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:38:12. #7.12#
SON DAKİKA: Sıfır atık oyuncak sergisi Ankara'da açıldı, geliri korunma altındaki çocuklara gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android